Украинцы запомнят отказ Германии поставлять оружие – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг критике отказ Берлина поставлять оружие Киеву. Укранцы будут помнить об этом десятилетиями, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

"Мы разочарованы тем, что Германия по-прежнему не дает разрешения на поставку оборонительных вооружений Украине, особенно с учетом текущей ситуации" , - сказал министр.

Кулеба опасается негативного влияния на германо-украинские отношения.

"Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями, и мне как министру иностранных дел от этого очень грустно" , - сказал он.

По его словам, Германия допустила "ошибки в отношении Украины" во время Второй мировой войны и часть ее ответственности состоит в том, чтобы "принимать правильные решения сегодня".