Windows 10 21H2 стала доступна широкому кругу пользователей

Microsoft выпустила Windows 10 21H2 в ноябре прошлого года. Хотя это обновление и не содержит каких-либо значительных изменений, на начальном этапе оно распространялось среди совместимых устройств. Теперь же стало известно, что данное обновление стало доступно широкому кругу пользователей, сообщает 3Dnews.

Согласно имеющимся данным, Windows 10 21H2 доступна всем пользователям через «Центр обновлений Windows». Для загрузки пакета придётся вручную выполнить поиск обновлений. Если этого не сделать, то обновление будет доставлено на устройство и установлено автоматически в будущем. В описании пакета сказано, что он не должен вызывать длительную установку, поскольку не содержит значительных изменений.

Несмотря на это, обновление добавит поддержку Wi-Fi 6 с WPA3 H2E для обеспечения более высокого уровня защиты беспроводных сетей. Кроме того, разработчики внесли ряд изменения в подсистему Windows Subsystem for Linux, а также добавили множество менее заметных исправлений, направленных на повышение стабильности работы ОС. Хотя Windows 10 будет поддерживаться до октября 2025 года, новых функций пользователям платформы ждать не стоит, поскольку Microsoft ограничится выпуском обновлений безопасности и общих исправлений.

Вместе с этим, Windows 11 продолжает оставаться необязательным обновлением. Microsoft не планирует принудительно переводить пользователей совместимых устройств на свою новую операционную систему, по крайней мере на данном этапе.