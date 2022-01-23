В ОАЭ закрыли самое большое колесо обозрения в мире
Работу колеса обозрения в Дубае приостановили в целях безопасности посетителей, сообщает Русские Эмираты.
Туристический объект закрыли до особого уведомления из-за неблагоприятных погодных условий и сильных порывов ветра в целях обеспечения безопасности посетителей.
"Из-за неблагоприятных погодных условий и сильных порывов ветра нам сообщили, что сегодня работать Ain Dubai небезопасно. Как всегда, нашим приоритетом является здоровье и безопасность наших гостей, а также предоставление им безопасной и приятной поездки", — говорится в сообщении.
В Национальном центре метеорологии сообщили, что в ОАЭ ожидаются сильные ветры. По их прогнозу на 21 января порывы ветра достигают 55 км/ч, а высота волн на море – трех метров. Сильный ветер сопровождается пыльной бурей и ухудшением видимости на трассах.
Посетители, забронировавшие билеты на колесо обозрения, могут воспользоваться ими в любой день, до 28 января 2022 года. Кроме того, они могут связаться с администрацией аттракциона по адресу электронной почты для получения дополнительной информации.
Чем известно колесо обозрения в Дубае
Так называемый "Дубайский Глаз" — самое высокое колесо обозрения в мире расположенное на острове Голубой Воды в Дубае (ОАЭ). Колесо расположено на искусственном острове Bluewater.
Общая высота от основания до верхней точки 250 метров. Колесо совершает полный оборот за 38 минут. Одновременно в нем может находиться до 1750 человек в 48 кабинках. Дубайский глаз выше предыдущего рекордсмена High Roller в Лас-Вегасе на 82.4 метра.
Колесо открыли 21 октября 2021 года.