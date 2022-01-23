Глава МИД Австрии предложил исключить "СП-2" из санкций против РФ

В случае вторжения России в Украину Евросоюз быстро примет пакет санкций против Москвы. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что они не должны касаться импорта газа и особенно газопровода "Северный поток-2", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России. Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам понадобится тепло и электричество" , - сказал он.

Он также назвал абсурдной натовскую "угрозу" Москве.

"Кто вторгся в Осетию, Абхазию, Приднестровье, Донбасс, Крым? Не мы" , - сказал он.

Таким образом, в случае вторжения в Украину Владимиру Путину придется считаться с обширными экономическими и финансовыми санкциями.

"В случае эскалации будет очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ" , - сообщил он.

По мнению Шалленберга, неприемлемы требования России исключить вступление Украины в НАТО и вывести военных НАТО из стран-членов.

"Никто не может заглянуть Путину в голову. Мы готовы к открытому диалогу с Россией на равных" , - отметив, что возможно только без ультимативного тона.

Напомним, США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами о поставках сжиженного газа в Европу. В Вашингтоне опасаются, что вторжение России в Украину может ударить по поставкам.