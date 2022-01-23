"Нет на повестке дня" – Шольц о вступлении новых страны в НАТО
НАТО не может гарантировать собственное нерасширение. В то же время вступление стран Восточной Европы пока не рассматривается, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью для Süddeutsche Zeitung.
Шольц высказался относительно требований России о гарантии нерасширения со стороны НАТО, отметив, что сегодня вопрос вступления других стран - "не стоит на повестке дня".
"Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится на повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", - заявил канцлер.