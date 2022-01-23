"Сложный партнер, но не враг": премьер Баварии вступился за РФ
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался относительно жестких санкций против Российской Федерации. Считает, что страна является сложным партнером, однако не врагом, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил Зедер во время интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам Зедера, сегодня никто не желает начала войны в Европе, в то же время необходимо уважать территориальную целостность и независимость Украины.
В частности, премьер убежден, что санкции против Российской Федерации являются малоэффективными, а также еще и вредят Германии.
"С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую не меньше вредят нам. Например, отключение России от финансовой системы SWIFT. Или закрытие газопровода "Северный поток-2", или даже прекращение всех поставок газа из России в целом коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений", - заявил Зедер.
Премьер отметил, что несмотря на критику в сторону России - Западу все же придется ответить, планирует ли НАТО присоединять Украину к своему составу.
"Но все равно нужно дать ответ. На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток с включением Украины еще долго не будет стоять на повестке дня", - добавил Зедер.
По мнению политика, ответ НАТО по расширению - поможет определить будущую стратегию защиты территориальной целостности Украины.
Зедер заметил, что, хоть Россия и является сложным партнером, однако она якобы не враг Европы, в связи с чем необходимо сохранять связь с Москвой.
"Ясно одно: Россия не региональное государство. Россия есть и останется большим государством. Мы крепко закреплены на Западе, но мы должны поддерживать связь с Москвой - даже если это всегда вызов", - добавил Зедер.
Напомним, во время выступления в Индии глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.
Уже 22 января Шенбах ушел в отставку.