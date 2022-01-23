"Сложный партнер, но не враг": премьер Баварии вступился за РФ

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался относительно жестких санкций против Российской Федерации. Считает, что страна является сложным партнером, однако не врагом, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил Зедер во время интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Зедера, сегодня никто не желает начала войны в Европе, в то же время необходимо уважать территориальную целостность и независимость Украины.

В частности, премьер убежден, что санкции против Российской Федерации являются малоэффективными, а также еще и вредят Германии.

"С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую не меньше вредят нам. Например, отключение России от финансовой системы SWIFT. Или закрытие газопровода "Северный поток-2", или даже прекращение всех поставок газа из России в целом коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений" , - заявил Зедер.

Премьер отметил, что несмотря на критику в сторону России - Западу все же придется ответить, планирует ли НАТО присоединять Украину к своему составу.

"Но все равно нужно дать ответ. На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток с включением Украины еще долго не будет стоять на повестке дня" , - добавил Зедер.

По мнению политика, ответ НАТО по расширению - поможет определить будущую стратегию защиты территориальной целостности Украины.

Зедер заметил, что, хоть Россия и является сложным партнером, однако она якобы не враг Европы, в связи с чем необходимо сохранять связь с Москвой.

"Ясно одно: Россия не региональное государство. Россия есть и останется большим государством. Мы крепко закреплены на Западе, но мы должны поддерживать связь с Москвой - даже если это всегда вызов" , - добавил Зедер.

Напомним, во время выступления в Индии глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.

Уже 22 января Шенбах ушел в отставку.