Абсолютная зеркальная дата в феврале: такой шанс бывает раз в сто лет

В 2022 году будет несколько уникальных зеркальных дат. Но самая мощная будет в конце февраля – эта дата станет полностью зеркальной. Такие даты называют палиндромами, так как они одинаково читаются с обеих сторон, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Февраль 2022 года станет месяцем с самыми сильными энергетическими днями. В начале месяца нас ждет дата 12.02.2022, а в конце месяца 20.02.2022 и дата-палиндром – 22.02.2022.

Особенность этой даты заключается еще и в том, что она выпадает на второй день недели – вторник и это 22 лунный день. В этот день можно загадывать самые заветные желания, совершать самые смелые поступки и проводить любые ритуалы.

Таким образом, эта дата состоит не только из шести двоек, но и еще + 3 двойки. А нули в нумерологии считаются сакральными цифрами, которые хранят тайну о духовном корне материальной природы. Это универсальное число, которое усиливает любую цифру рядом.

Значение двойки

В нумерологии число два считается одним из самых мощных. Оно символизирует мужское и женское начало, пару, черное и белое, светлое и темное, инь и янь.

Двойка направлена на созидание и появление нового, она символизирует интуицию, сверхспособности и рассвет чего-то совершенно нового. Эта цифра имеет добрый нрав, миролюбие, великодушие, такт, проницательность, романтику, чувство прекрасного.

Эта цифра противопоставляет красоту уродству, свет тени, она показывает суть вещей, дает оценку всему. Двойка – число, которое предоставляет нулевую точку систему координат.

В астрологии эта цифра отвечает за борьбу добра со злом. И чем больше двоек – тем больше защиты, равновесия и магической энергетики.

Что обязательно нужно сделать 22.02.2022

Двойка отвечает за дипломатию, дружбу и гармонию, поэтому в этот день нужно наладить отношения, восстановить все разорванные связи и попросить прощения у всех, кого вы ранее обидели.

В этот день можно заняться выписыванием оптимальный целей и задач на будущее – цифры помогут вам найти золотую середину и четко сформулировать свои желания.

Будьте очень внимательны к знакам Вселенной – именно в этот день вы сможете получить подсказки, куда двигаться дальше и в каком направлении развиваться.

Загадайте ваше самое заветное желание, составьте карту желаний, пропишите в блокноте все, чего хотите достигнуть в ближайший год.

Если вы хотели сделать предложение, сыграть свадьбу, признаться в своих чувствах – лучшей даты вам не найти.

Что нельзя делать 22.02.2022

Категорически нельзя ругаться, выяснять отношения, обижать других людей, проявлять негатив – в такую зеркальную дату все неприятное вернется вам в стократном размере.

Нельзя грустить, злиться, завидовать, ревновать – это очень опасно.

Будьте предельно осторожны со своими мыслями – все задуманное в такой день может очень быстро стать реальностью. Поэтому думайте и мечтайте о чем-то позитивном.