Недавно в Украину прибыла первая поставка летального вооружения от США. Сегодня, 23 января, в Киев снова отправился самолет со второй партией помощи от Штатов, сообщает РБК-Украина.

В Украину во второй раз летит борт N756CA, который несколько дней назад поставил в Киев первую партию вооружения. Борт под номером 756CA отправился с авиабазы ВВС США, которая расположена в Калифорнии.

Сервис liveuamap обнародовал фотографии загрузки самолета вооружением для Вооруженных сил Украины.

Фото: в Украину направляется вторая партия летального вооружения от США liveuamap.com)

Фото: в Украину направляется вторая партия летального вооружения от США liveuamap.com)

Фото: в Украину направляется вторая партия летального вооружения от США liveuamap.com)

Фото: в Украину направляется вторая партия летального вооружения от США liveuamap.com)

Напомним, что 22 января, первая партия оборонной помощи из США прибыла в Украину.