С начала суток боевыми семь раз открыли огонь по военным

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил, боевики Российской Федерации 7 раз открыли огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов никто не пострадал, сообщает РБК-Украина.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики 7 раз вели обстрелы, а именно:

в направлении Водяного - 4 раза открыли огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем;

вблизи Попасной - вели обстрел из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в сторону Катериновки - обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Новозвановки - совершили обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы" , - добавляет пресс-служба.

Напомним, что за прошедшие сутки, 22 января, в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков - был ранен военный.