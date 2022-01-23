США не будут вводить санкции до нападения РФ на Украину

США не будут вводить санкции до нападения РФ на Украину

Соединенные Штаты Америки не будут вводить превентивные санкции против России из-за наращивания российских войск у границ Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил такое решение, сообщает РБК-Украина.

Блинкен заявил, что введенные сейчас новые санкции могут привести к потере сдерживающего эффекта.

"Когда речь идет о санкциях, задача этих санкций - сдерживать российскую агрессию. Если ввести их сейчас, вы потеряете эффект сдерживания", - сказал он.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести ограничения до предполагаемого вторжения России, а не после того, как оно начнется.

Новости

analytics