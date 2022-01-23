Эскалация в Украине: США ищут газ для Европы - FT

Переговоры касаются долгосрочных гарантий безопасности поставок СПГ, информируют источники газеты, сообщает Корреспондент.

Соединенные Штаты ведут переговоры с Катаром и рядом других экспортеров природного газа об экстренных мерах на случай, если дальнейшее ухудшение отношений между Украиной и Россией приведет к нарушениям поставок газа в Европу. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.

"Мы рассматриваем возможные действия на этот случай, особенно учитывая, что сейчас середина зимы, а запасы газа в Европе и без того низкие. Мы пытаемся понять, что… мы можем подготовить уже сейчас, если и когда случится эскалация кризиса", - сказал один из представителей администрации президента США .

Другой собеседник газеты говорит, что переговоры касаются долгосрочных гарантий безопасности поставок СПГ, учитывая тот факт, что Катар, к примеру, намерен в ближайшие годы заметно увеличить производство СПГ.

"В краткосрочной перспективе все зависит от согласия других стран-клиентов перенаправить [поставки] и наличия свободного СПГ. Тем не менее Катар перенаправлял поставки в 2011 году в Японию после цунами, поэтому прецедент существует, но только на случай кризиса", - сказал источник .

Ранее член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ.