Порошенко: власть блокирует мой визит на заседание Украина-НАТО

Пятый президент, народный депутат Украины Петр Порошенко заявил, что власти заблокировали его участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО, сообщает Обозреватель.

Об этом политик рассказал в своем видеообращении на YouTube-канале.

"Есть приглашение от НАТО в штаб-квартиру Североатлантического альянса. Есть решение парламента Украины, что "Европейскую Солидарность" в Парламентской Ассамблее НАТО представляю именно я. Есть представление главы о составе украинской делегации в Межпарламентском Совете Украина-НАТО с моим участием. Есть в конце концов билет в Брюссель – и, что важно, билет обратно" , – отметил Порошенко.

Он утверждает, что решение суда о личном обязательстве не запрещает загранкомандировки, если на это есть разрешение следователей. Но, как сказал нардеп, уехать в Брюссель он не смог. По его мнению, это выглядит как "убедительное доказательство политически мотивированных преследований оппозиции со стороны властей – во время войны".

"Какую вавку в голове нужно иметь, чтобы в условиях общеевропейской военной тревоги препятствовать моей дипломатической деятельности?" – спросил Порошенко .

Он уверен, что власти вместо того, чтобы бороться с президентом РФ Владимиром Путиным, борются с ним лично.

"Имеем то, что имеем. И имеем такого, какого имеем. От него, к сожалению, зависит судьба Украины" , – сказал Порошенко.