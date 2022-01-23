Порошенко: власть блокирует мой визит на заседание Украина-НАТО
Пятый президент, народный депутат Украины Петр Порошенко заявил, что власти заблокировали его участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО, сообщает Обозреватель.
Об этом политик рассказал в своем видеообращении на YouTube-канале.
"Есть приглашение от НАТО в штаб-квартиру Североатлантического альянса. Есть решение парламента Украины, что "Европейскую Солидарность" в Парламентской Ассамблее НАТО представляю именно я. Есть представление главы о составе украинской делегации в Межпарламентском Совете Украина-НАТО с моим участием. Есть в конце концов билет в Брюссель – и, что важно, билет обратно", – отметил Порошенко.
Он утверждает, что решение суда о личном обязательстве не запрещает загранкомандировки, если на это есть разрешение следователей. Но, как сказал нардеп, уехать в Брюссель он не смог. По его мнению, это выглядит как "убедительное доказательство политически мотивированных преследований оппозиции со стороны властей – во время войны".
"Какую вавку в голове нужно иметь, чтобы в условиях общеевропейской военной тревоги препятствовать моей дипломатической деятельности?" – спросил Порошенко.
Он уверен, что власти вместо того, чтобы бороться с президентом РФ Владимиром Путиным, борются с ним лично.
"Имеем то, что имеем. И имеем такого, какого имеем. От него, к сожалению, зависит судьба Украины", – сказал Порошенко.
"Как история, так и будущее велят сплачивать, а не раскалывать украинскую нацию. Совместно работать над укреплением международной коалиции и внутреннего антироссийского фронта. Всех нас, – незеленых, антизеленых и самых зеленых – должны объединить синий и желтый цвета украинского флага и большая общая цель. Я надеюсь, так и будет", – подытожил пятый президент.