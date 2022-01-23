Шевченко согласился возглавить сборную Польши - СМИ

Источник утверждает, что Польский футбольный союз и 45-летний украинский специалист согласовали все детали контракта. Шевченко будет зарабатывать 2,5 млн евро в год, сообщает УНИАН.

Отметим, что сборная Польши осталась без коуча после ухода португальца Паулу Соузы, который возглавил бразильский "Фламенго". 24 марта полякам предстоит провести матч против сборной России за право поехать на ЧМ-2022.

Теперь Шевченко должен разорвать контракт с "Дженоа", ведь итальянский клуб уволил украинца, а трудовой договор не прекратил (генуэзцы продолжают платить ежемесячно зарплату Андрею, а не компенсацию за досрочное расторжение контракта).

Ранее сообщалось, что 31 января официально представят нового наставника сборной Польши и "Шева" является главным кандидатом.

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко