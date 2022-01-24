Как взыскать алименты, если должник находится не в Украине: инструкция

Если один из родителей, плательщик алиментов, проживает в другой стране, это не освобождает его от обязанности содержать своего несовершеннолетнего ребенка, сообщает Новое время.

В Минюсте отмечают, что в настоящее время Украина является участницей ряда двусторонних и многосторонних международных договоров, позволяющих решать вопросы взыскания алиментов.

"Украина ратифицировала Конвенцию о взыскании алиментов за границей. Процедура их взыскания определена Инструкцией о выполнении в Украине настоящей Конвенции" , — заявили в ведомстве.

Страны — участницы Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания:

Албания, Австрия, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Канада, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Эстония, Европейский Союз, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гондурас, Венгрия, Ирландия, Италия Казахстан, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Украина, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США.

Куда обращаться

Чтобы взыскать алименты с проживающего за рубежом граждане Украины могут обратиться в компетентный орган иностранной страны, где проживает должник:

или с ходатайством о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения суда Украины о взыскании алиментов (если вопрос взыскания алиментов решался в Украине, и есть решение суда);

или с заявлением об установлении решения по алиментам.

Инструкция по взысканию алиментов из-за границы

Если ответчик находится за границей, добиться алиментов можно из решения суда Украины. Для этого следует выполнить пошаговую инструкцию.

1. Получить решение суда Украины о взыскании алиментов

Родитель, с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с соответствующим иском. И уже с решением суда Украины о взыскании алиментов взыскатель может обращаться в компетентный орган (суда) иностранного государства.

2. Обратиться в компетентный орган (суд) иностранного государства с ходатайством о признании и исполнении решения суда Украины

Ходатайство должно содержать следующие данные о должнике (ответчика):

полное имя;

дату рождения;

гражданство;

адрес проживания за последние пять лет (насколько это известно истцу (взыскателю));

род занятий и место работы;

фотографию (по возможности);

имеющиеся сведения о финансовых и семейных обстоятельствах, включая информацию об имуществе в собственности;

любая другая информация, способствующая установлению места нахождения должника или исполнению ходатайства, или определенная соответствующей договорной стороной как необходимая.

Ходатайство направляется в Министерство юстиции Украины через территориальное управление юстиции.

3. Приложить к ходатайству пакет документов

К ходатайству прилагаются должным образом оформленные судом, вынесшим решение, следующие документы:

копия судебного решения;

справка о вступлении решения в силу;

справка о частичном исполнении или неисполнении решения на территории Украины;

справка о том, что ответчик был должным образом уведомлен о дне судебного заседания, и копии документов, подтверждающих это, если ответчик не участвовал в судебном заседании;

копия протокола судебного заседания (или журнала судебного заседания), во время которого дело о взыскании алиментов было рассмотрено по существу;

фотография взыскателя (истца).

Ходатайства и сопроводительные документы предоставляются на украинском языке вместе с переводом на официальный язык договорной стороны, на территории которой предлагается осуществить признание и исполнение решения.

Решение по вопросу принимается в течение 1 месяца со дня его поступления. Этот срок может быть продлен, если для обращения за границу необходимо получить дополнительную информацию или документы и принять другие меры для надлежащего оформления ходатайства.

Ходатайство возвращается истцу в случае, если оно не отвечает требованиям Конвенции и Инструкции с разъяснением причин возврата. О ходе и результатах рассмотрения ходатайства о признании и исполнении решения об удержании алиментов Министерство юстиции Украины письменно уведомляет истца.

4. Учесть языковые особенности оформления документов

Документы, направляемые из Украины и составленные на украинском языке, должны быть переведены на официальный язык запрашиваемого Договаривающегося государства или другой язык, который такое государство определило как приемлемый для всей своей территории или той его части, на которой проживает должник.

Нотариально заверенный перевод и апостиль (консульская легализация) не требуется. Достаточно, если перевод официально удостоверен переводчиком или бюро переводов.

Справка: если перевод документов на официальный язык запрашиваемого Договаривающегося государства невозможно сделать в Украине, они могут быть переданы Министерством юстиции Украины запрашиваемому центральному органу без перевода или с переводом на английский или французский языки для организации перевода в запрашиваемом договорном государстве. Такой перевод осуществляется только при согласовании с заявителем (взыскателем) порядка и условий оплаты им расходов на такой перевод.