Названы главные секс-символы шоу-бизнеса Украины

Социологическая компания Gradus составила рейтинг самых сексуальных мужчин и женщин среди украинских звезд. Для этого эксперты опросили интернет-пользователей, которые интересуются новостями отечественного шоу-бизнеса. Звания секс-символа, как показали результаты, удостоились певица Настя Каменских и музыкант Олег Винник, сообщает Обозреватель.

Согласно исследованиям компании Gradus, украинским шоу-бизнесом интересуются 29% жителей городов страны с населением от 50 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет. Свой голос за ту или иную знаменитость отдали 1000 респондентов.

По мнению 28,8% опрошенных, первое место по сексуальности принадлежит 34-летней артистке Насте Каменских. По всей видимости, украинцев привлекают пышные формы и кучерявые волосы обаятельной вокалистки.

Настя Каменских. Источник: instagram.com/kamenskux

Второе место заняла обладательница самых длинных ног украинской эстрады, главная поющая блондинка страны, певица и актриса Оля Полякова.

Оля Полякова. Источник: instagram.com/polyakovamusic

Следом за ней, на третьем месте, расположилась еще одна белокурая вокалистка – Тина Кароль. В последнее время артистка действительно нередко радует поклонников соблазнительными образами и смелыми фото.

Тина Кароль. Источник: instagram.com/tina_karol

Среди мужчин в лидерах оказался Олег Винник. За харизму и сексуальность 48-летнего сердцееда украинской сцены проголосовало 29,2% респондентов.

Олег Винник. Источник: instagram.com/olegg.vynnyk

"Серебро" украинцы отдали популярному хореографу Владу Яме. 39-летний артист активно следит за своим телом, правильно питается и регулярно занимается спортом.

Влад Яма. Источник: instagram.com/vladyama_official

На ступеньке ниже оказался грузинский бизнесмен и экс-герой шоу "Холостяк" Иракли Макацария. Мужчина также может похвастаться кубиками пресса и накаченными руками.