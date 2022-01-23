В МИД Украины отреагировали на заявления премьера Баварии

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на сегодняшнее заявление премьера Баварии Маркуса Зедера о том, что Российская Федерация является, якобы,"сложным партнером, однако не врагом". Отмечают, что это портит украинско-немецкие отношения, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

По словам Николенко, заявление Зедера﻿ не только разочаровывает, но и вредит двусторонним отношениям между Украиной и Германией.

"Они наносят ущерб двусторонним отношениям и поднимает международные усилия по предотвращению новым волнам агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы" , - заявил Николенко.

Как отметил Николенко, главной целью Кремля сегодня является разрушение единства в сдерживании России, чтобы и дальше воплощать свои планы. В связи с чем, подыгрывать ему - значит подрывать безопасность не только Украины, но и Европы.

"Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия - это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целый ряд откровенно враждебных действий Кремля в отношении Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага, массовые кампании по дезинформации немецкого общества" , - добавил представитель МИД.

МИД призвал Зедера более реалистично оценивать ситуацию безопасности в Европе и деструктивные действия со стороны России.