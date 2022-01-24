Вьюги, снег и сильный ветер: погода на 24 января

Сегодня, 24 января, на погоду в Украине продолжит влияние северный циклон IDA, в большинстве областей вьюги и снег, порывы ветра будут достигать 20 м/с. Температура в Киеве около 6° мороза, сообщает Деловая столица.

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По данным синоптиков, в южных, восточных и большинстве центральных областей снег и метели — порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, днем 3-8° мороза; в Карпатах и Закарпатье ночью 14-19°, днем 7-12° мороза.

В Киеве и в Киевской области небольшой снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 4 до 7 мороза.

Также гидрометцентр предупреждает водителей о гололеде на дорогах страны.