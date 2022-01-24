Курс валют НБУ на 24 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 24 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 23 января, снизился до отметки 28.32 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 32.11 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.71 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 13 коп. до 38.43 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 10 коп. до 31.02 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп. до 7.09 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.318100
|EUR
|Евро
|32.109900
|RUB
|Рубль
|0.370840
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.426200
|CHF
|Швейцарский франк
|31.023300
|PLN
|Польский злотый
|7.088900