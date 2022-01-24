Курс валют НБУ на 24 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 24 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 23 января, снизился до отметки 28.32 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 32.11 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.71 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 13 коп. до 38.43 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 10 коп. до 31.02 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп. до 7.09 за 1 польский злотый.