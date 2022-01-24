Мураев ответил на слова главы МИД Британии и пожаловался на угрозы

Бывший народный депутат Евгений Мураев, которому принадлежит телеканал "Наш", дал развернутый комментарий по заявлению МИД Великобритании о том, что он может стать главой будущего оккупационного правительства Украины в случае вторжения России. Он предположил, что Элизабет Трасс, глава британского Министерства, является "новенькой", и якобы была дезинформирована, сообщает УНИАН.

В интервью изданию The Independent Мураев также заявил об угрозах, которые начали поступать ему и его семье после публикации заявления МИД Британии.

"Но я проснулся утром и обнаружил, что теперь я якобы тот человек, который возглавит украинское правительство после российского вторжения... Это вызывает много вопросов. Останусь ли я под санкциями России, возглавляя их правительство в Киеве? Встречусь ли я с господином Путиным, которого никогда в жизни не встречал? Или меня арестуют, если я приехал в Москву, пока еще под санкциями?" , - заявил экс-депутат.

Заявление МИД Великобритании Мураев назвал "фантазиями". Однако он отметил, что после публикации этой информации в СМИ он и его семья получили множество угроз в социальных сетях.

По словам экс-депутата, он понятия не имеет о том, почему министр иностранных дел Великобритании сделала заявления о нем и возможных планах РФ.

"Я никогда не был в Великобритании и не имел большого отношения к Великобритании. Я не знаю, почему их министр иностранных дел сказал такие вещи. Я мало что о ней знаю, думаю, она совсем новенькая, это все, что я знаю" , - утверждает Мураев.

Также он предположил, что министерство иностранных дел Великобритании якобы получило дезинформацию от "некоторых элементов в Украине".

"Я также думаю, что я и некоторые другие вовлечены в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией. Я думаю, что мы застряли посередине" , - заявил политик.

Издание привело информацию о том, что Мураев неоднократно делал скандальные заявления, высказываясь против Запада. Также он, по данным The Independent, называл аннексию Крыма "свершившимся фактом", а его телеканал "Наш" не единожды критиковал политику президента Украины Владимира Зеленского.

Сам же Мураев утверждает, что его проблемы начали появляться после ссоры с Виктором Медведчуком.

"Я не согласен с Медвечуком. Я сказал, что Украина должна занять линию, независимую ни от России, ни от Америки, ни от Запада. Это было в октябре 2018 года, и в октябре я попал под санкции Российской Федерации, это скользящие санкции, которые продолжаются год за годом" , - попытался оправдаться бывший депутат.

Однако он снова заявил, что Украина, по его мнению, должна "держаться подальше" от силовых блоков и продолжать использовать модель холодной войны. По мнению Мураева, ситуацию между Украиной и РФ якобы можно урегулировать путем переговоров, однако для этого не должно быть никаких провокаций на Донбассе.