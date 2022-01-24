Умер знаменитый французский модельер Тьерри Мюглер

Культовый французский дизайнер Тьерри Мюглер умер в возрасте 73 лет. Знаменитости, который одевал Леди Гагу, Ким Кардашьян и Бейонсе, не стало в воскресенье, 23 января, сообщает Обозреватель.

Трагедию подтвердили представители звезды на его официальной странице в Instagram. Причины трагедии не раскрываются.

Даже выйдя на пенсию в 2019 году, Мюглер продолжал заниматься любимым делом. Например, одел Кардашьян на Met Gala в нашумевшее "мокрое" платье.

"Он представлял меня мокрой калифорнийской девушкой, выходящей из океана" , – сказала тогда Ким.

Среди других известных личностей, которые были клиентами француза, Дэвид Боуи, Джордж Майкл, Синди Кроуфорд, Шэрон Стоун, Карди Би, Кэти Перри, Рианна, Белла Хадид и другие.

Мюглер с Карди Би и Ириной Шейк. Источник: Instagram @manfredthierrymugler

В последние годы модельер заметно изменился из-за многочисленных операций по реконструкции лица после серьезного несчастного случая в тренажерном зале. В комментарии журналистам в 2007 году он говорил, что тогда сильно пострадал – его лицо было полностью разбито.

Мюглер родился 21 декабря 1948 года в Страсбаорге (Франция). Свой одноименный модный бренд он запустил в 1970-х годах.