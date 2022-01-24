Посольство США в Минске посоветовало американцам следить за ситуацией на Украине

Посольство США в Минске посоветовало американским гражданам, находящимся на территории Беларуси, "проявить бдительность" и внимательно следить за ситуацией на Украине из-за военной напряженности, сообщает Лента.Ру.

В посольстве обратили внимание, что уровень рекомендации по поездкам для страны находится на уровне "4: Не путешествовать".

В ведомстве уточнили, что это связано с произвольным применением законов и риска задержания, а также из-за ситуации с пандемией COVID-19.