Украинские водители могут получить зеленые знаки

Украинским гражданам напомнили о том, что для электрических автомобилей предусмотрены специальные номерные знаки, сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД, сообщает Судебно-юридическая газета.

Так, для экологичных автомобилей предусмотрены номерные знаки с символами зеленого цвета и отдельными сериями, начинающимися с буквы «Z». Это означает «zero» (англ. «ноль»), то есть «нулевые выбросы».

В настоящее время закрепляются номерные знаки для экоавтомобилей серий ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK. Со временем их перечень будет расширяться.

Украинские водители могут воспользоваться сервисом онлайн на сайте ГСЦ и в информационных боксах, которые установлены в помещениях обновленных сервисных центров МВД.