"Фопы" могут подавать годовые декларации через Дію
Физлица-предприниматели (ФЛП) 1-3 групп могут подавать годовые декларации в приложении "Дія" в несколько кликов. Новая услуга заработала 23 января, рассказали в пресс-центре Министерства цифровой трансформации, сообщает UBR.
В документ необходимо внести только сумму за отчетный период и контактные данные – остальная информация автоматически подтянется из реестров. Декларацию можно редактировать.
"Уплатить налоги и сборы ФЛП, пересмотреть декларации и расчеты с бюджетом – все это можно сделать в приложении "Дія". Сейчас к этим услугам мы добавили еще подачу объединенной годовой декларации в приложение для ФЛП-упрощенцев и сделали ее максимально доступной для каждого предпринимателя", –прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как подать декларацию "фопам" 1 и 2 групп:
- В приложении выбрать в разделе "Услуги" – "Налоги ФЛП".
- Выбрать "Декларации".
- Ввести сумму дохода за год.
- Ввести контактные данные.
- "Дія" заполнит данные о едином налоге и едином социальном взносе.
- Подписать декларацию "Дія.Підписом".
Как подать декларацию "фопам" 3 группы:
- В приложении выбрать в разделе "Услуги" – "Налоги ФЛП".
- Нажать "Декларации".
- Внести сумму дохода за четвертый квартал. "Дія" запросит в налоговой декларацию за три квартала и подтянет сумму дохода за 9 месяцев, приложение посчитает общую сумму.
- Ввести контактные данные.
- Сумма налога к уплате сформируется автоматически, данные о едином социальном взносе заполнит "Дія".
- Подписать декларацию "Дія.Підписом".
"Подача годовой декларации для ФЛП доступна в несколько кликов, не нужно нанимать бухгалтера, или переплачивать за платный сервис. Удобно, быстро и бесплатно. Работаем дальше!",– написал Федоров.