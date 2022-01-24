"Фопы" могут подавать годовые декларации через Дію

"Фопы" могут подавать годовые декларации через Дію
Фото: Pixabay

Физлица-предприниматели (ФЛП) 1-3 групп могут подавать годовые декларации в приложении "Дія" в несколько кликов. Новая услуга заработала 23 января, рассказали в пресс-центре Министерства цифровой трансформации, сообщает UBR.

В документ необходимо внести только сумму за отчетный период и контактные данные – остальная информация автоматически подтянется из реестров. Декларацию можно редактировать.

"Уплатить налоги и сборы ФЛП, пересмотреть декларации и расчеты с бюджетом – все это можно сделать в приложении "Дія". Сейчас к этим услугам мы добавили еще подачу объединенной годовой декларации в приложение для ФЛП-упрощенцев и сделали ее максимально доступной для каждого предпринимателя", –прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как подать декларацию "фопам" 1 и 2 групп:

  1. В приложении выбрать в разделе "Услуги" – "Налоги ФЛП".
  2. Выбрать "Декларации".
  3. Ввести сумму дохода за год.
  4. Ввести контактные данные.
  5. "Дія" заполнит данные о едином налоге и едином социальном взносе.
  6. Подписать декларацию "Дія.Підписом".

Как подать декларацию "фопам" 3 группы:

  1. В приложении выбрать в разделе "Услуги" – "Налоги ФЛП".
  2. Нажать "Декларации".
  3. Внести сумму дохода за четвертый квартал. "Дія" запросит в налоговой декларацию за три квартала и подтянет сумму дохода за 9 месяцев, приложение посчитает общую сумму.
  4. Ввести контактные данные.
  5. Сумма налога к уплате сформируется автоматически, данные о едином социальном взносе заполнит "Дія".
  6. Подписать декларацию "Дія.Підписом".
"Подача годовой декларации для ФЛП доступна в несколько кликов, не нужно нанимать бухгалтера, или переплачивать за платный сервис. Удобно, быстро и бесплатно. Работаем дальше!",– написал Федоров.

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