Meta планирует интегрировать NFT в Facebook и Instagram

Компания Meta Platforms Inc., бывшая Facebook, намерена присоединиться к NFT-буму через два своих ключевых продукта — Facebook и Instagram. По данным Financial Times, ИТ-гигант разрабатывает полноценную NFT-платформу, которая будет интегрирована в социальные сети. Через новый сервис зарегистрированные пользователи смогут делиться активами с друзьями, а также чеканить, продавать и покупать невзаимозаменяемые токены, сообщает Хайтек+.

В декабре прошлого года глава Instagram Адам Моссери сообщил, что его компания активно изучает криптоактивы, но отказался раскрыть подробности о том, в каком виде NFT будут реализованы в соцсети. Однако он отметил, что, когда Meta выйдет на рынок NFT, главная задача компании будет состоять в том, чтобы сделать токены доступным для как можно более широкой аудитории.

Спустя два месяца FT стало известно, что Meta ведет сразу два NFT-проекта, которые объединятся в итоге в одну платформу. Буду проекты презентоваться по-отдельности или одновременно пока не решено. Первая инициатива предполагает запуск простого сервиса, с помощью которого пользователи Facebook и Instagram смогут поделиться своими NFT-активами с подписчиками, а вторая — это более масштабное решение, подразумевающее создание облачного маркетплейса для чеканки, продажи и приобретения токенов.

Обе инициативы находятся на ранней стадии разработки — сейчас Meta тестирует отображение NFT на личных страницах своих пользователей. Инсайдеры также добавили, что важную роль в новом проекте сыграет Novi — цифровой кошелек Facebook, который вырос из неудачной попытки Марка Цукерберга создать собственную криптовалюту. Судя по всему, Novi будет использоваться для обработки транзакций при обмене NFT.

В ходе недавнего исследования Chainalysis Inc. аналитики выяснили, что в течение прошлого года стоимость рынка NFT выросла до $41 млрд. Для сравнения, продажи цифровых активов такого типа в 2020 году составили всего $100 млн. Большая часть сделок, связанных с NFT, пришлась на продажу коллекционных предметов — частные предприниматели, знаменитости и ведущие инвесторы покупали права на владение предметами «цифрового искусства», вроде картин CryptoPunks и Bored Ape Yacht Club.