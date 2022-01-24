В трендовых джинсовых образах: выход Канье Веста и Джулии Фокс

Американский рэпер Канье Вест и актриса Джулия Фокс больше не скрывают свои отношения, поэтому смело появляются на публичных мероприятиях. На днях они посетили Неделю моды в Париже, сообщает 24 Канал.

23 января состоялся показ новой коллекции Kenzo, где и побывала новоиспеченная звездная пара. На показ коллекции знаменитости пришли в парных образах. Канье Вест появился в джинсовых брюках и куртке, соединив наряды с массивными сапогами и солнцезащитными очками.

Джулия Фокс сделала акцент на талии – позировала в широких джинсовых брюках с низкой посадкой и укороченной куртке с конусообразным бюстом. Она дополнила наряды опять же джинсовыми ботинками и черной сумочкой.

Канье Вест и Джулия Фокс / Фото из инстаграммы Джулии Фокс