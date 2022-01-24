Госдеп не советует американцам ездить в Россию

Госдеп США рекомендовал американцам отказаться от посещения России из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, передает﻿ "Политика страны".

"Не следует ездить в Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможности преследования американских граждан, ограниченной способности посольства оказывать помощь гражданам США в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследования со стороны сотрудников службы безопасности российского правительства и произвольного применения местного законодательства" , - сказано в обновленных рекомендациях Госдепа.

В официальном совете по путешествиям в Россию значится четвертый уровень опасности с пометкой "не путешествовать".