Госдеп не советует американцам ездить в Россию
Госдеп США рекомендовал американцам отказаться от посещения России из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, передает "Политика страны".
"Не следует ездить в Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможности преследования американских граждан, ограниченной способности посольства оказывать помощь гражданам США в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследования со стороны сотрудников службы безопасности российского правительства и произвольного применения местного законодательства", - сказано в обновленных рекомендациях Госдепа.
В официальном совете по путешествиям в Россию значится четвертый уровень опасности с пометкой "не путешествовать".
"В связи с усиленным военным присутствием России и продолжающимися военными учениями в районе границы с Украиной, граждане США, находящиеся в районах РФ, непосредственно граничащие с Украиной, должны знать, что ситуация на границе непредсказуема и существует повышенная напряженность", - сообщил Госдеп.