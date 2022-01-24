В Верховной Раде предлагают пожизненно лишать украинцев водительских прав

В Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагают пожизненно лишать прав некоторых украинских водителей, сообщает 24 Канал.

Проект закона №6278 предусматривает усиление ответственности украинских водителей. Как сообщает apostrophe.ua об этом говорится на официальном сайте парламента. Необходимость принятия документа, как отмечают авторы законопроекта, "обусловлена нередкими случаями масштабных ДТП по всей стране".

Как сообщается на сайте Верховной Рады, проект закона предлагает внести изменения в кодекс об административных правонарушениях для возможности пожизненного лишения права управлять автомобилем "за систематическое нарушение порядка пользования этим правом".

В пояснительной записке к законопроекту также указано, что принятие парламентом этого закона позволит обеспечить соблюдение требований правил дорожного движения и снизит смертность на украинских дорогах.