Реванш Усика и Джошуа находятся под угрозой срыва

Реванш между чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа может не состояться из-за Тайсона Фьюри, сообщает 24 Канал.

При этом промоутер отметил, что о бое за звание абсолютного чемпиона хевивейта может быть объявлено уже на следующей неделе.

"Это сага, но если говорить между нами, то так или иначе мы можем к чему-нибудь прийти. Мы все еще работаем над деталями, но я верю, что после выходных нам удастся достичь определенного прогресса, и тогда будет что объявить".

Все в боксе хотят увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона между Тайсоном и Усиком. Я хочу увидеть его просто как болельщик. Так что это бой, который мы пытаемся устроить", – заявил Уоррен.

Усик – Фьюри: что известно о бое