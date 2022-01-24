Реванш Усика и Джошуа находятся под угрозой срыва
Реванш между чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа может не состояться из-за Тайсона Фьюри, сообщает 24 Канал.
При этом промоутер отметил, что о бое за звание абсолютного чемпиона хевивейта может быть объявлено уже на следующей неделе.
"Это сага, но если говорить между нами, то так или иначе мы можем к чему-нибудь прийти. Мы все еще работаем над деталями, но я верю, что после выходных нам удастся достичь определенного прогресса, и тогда будет что объявить".
Все в боксе хотят увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона между Тайсоном и Усиком. Я хочу увидеть его просто как болельщик. Так что это бой, который мы пытаемся устроить", – заявил Уоррен.
Усик – Фьюри: что известно о бое
- Осенью 2021 года оба боксера провели титульные поединки. Сначала Усик неожиданно избил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе.
- Впоследствии в ринг вернулся и Тайсон Фьюри, который Фьюри в фантастическом поединке нокаутировал Уайлдера и защитил титул WBC, нокаутировал Деонтея Уайлдера. После этого в боксерских кругах начали обсуждать встречу Усика и Фьюри.
- Украинец и британец могут определить абсолютного чемпиона мира. Но проблема в том, что Усик должен дать реванш Джошуа.
- У Тайсона также есть обязательный соперник – британец Диллиан Уайт. Однако Фьюри не хочет сразиться с Диллианом.