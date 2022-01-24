Министр обороны: развертывание терробороны в Украине идет круглосуточно

Развертывание территориальной обороны в Украине продолжается круглосуточно, проблемы на местах в Минобороны обещают решать точечно, заявил глава Минобороны Алексей Резников, сообщает Украинская правда.

"Во-первых, я прошу реалистично оценивать ситуацию. Развертывание системы национального сопротивления, в частности, территориальной обороны продолжается круглосуточно. Но точно будут какие-то невзгоды. К примеру, оружия и боеприпасов достаточно. Однако где-нибудь мы получим неготовые помещения. Мы их приготовим. Где-то сотрудники центров комплектации еще не разобрались, как действовать. Мы их быстро обучим" , - сказал он.

Он отметил, что сейчас в министерстве работают "над максимальным упрощением процедур, их цифровизацией, чтобы не нужно было собирать лишние бумажки".

Министр обороны призывает граждан Украины взвесить, как они готовы присоединиться к обороне государства. Имеются отдельные резервы боевых частей ВСУ. Формируя резерв ТрО нужно одновременно наполнять и повышать качество резерва других компонентов Вооруженных Сил. То есть, есть выбор.

В ближайшее время в Минобороны обещают начать системное информирование граждан, желающих служить в Силах ТРО или соответствующем резерве, об алгоритме действий.