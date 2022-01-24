Хакеры, атаковавшие сайты Украины, связаны с РФ – польский дипломат

Правительство Польши владеет информацией, согласно которой недавнее нападение на сайты государственных учреждений Украины совершила группа хакеров, связанная с российскими спецслужбами. Ранее эта группа совершила кибернетическую атаку на Бундестаг и электронные адреса ряда официальных лиц Польши, сообщает Укринформ.

Об этом на встрече с журналистами заявил постоянный представитель Польши при ЕС посол Анджей Садось.

"В соответствии с имеющейся информацией, кибернетическая атака на Киев на прошлой неделе, 14-15 января, была совершена группой хакеров, связанных с российскими службами. Эта же группа хакеров несет ответственность за утечку и обнародование правительственной переписки официальных лиц в Правительстве Польши. Летом прошлого года эта же группа хакеров совершила кибернетическую атаку на немецкий Бундестаг перед выборами, которые проходили в сентябре. Именно эта группа была причастна к недавним атакам против правительственных порталов Украины" , - сказал польский дипломат.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января 2022 года хакеры массово атаковали украинские правительственные сайты. В частности, речь идет о сайтах Минобразования, МИД, Минмолодежи и спорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Минэкологии, ГСЧС и Госказначейства и другие. Всего пострадали более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.