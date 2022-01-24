Олимпиада не помешает планам Путина по возможному вторжению – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что зимние Олимпийские игры в Пекине не повлияют на планы России относительно возможного вторжения в Украину, сообщает Новое время.

В интервью CBS Блинкен сказал, что Россия будет принимать решения, «исходя из оценок президента Путина относительно того, что отвечает ее интересам».

Он также напомнил об "огромных последствиях", с которыми столкнется РФ в случае агрессии против Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Китая Си Цзиньпин мог попросить Путина не совершать масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в КНР 4−20 февраля.