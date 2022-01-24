Cadillac Escalade впервые обзавелся "заряженной" версией V

Американская компания Cadillac впервые в своей истории представила "заряженную" версию большого внедорожника Escalade. Новинка отличается дизайном и мощным 6,2-литровым V8, сообщает Обозреватель.

Пока в компании не сообщают технических подробностей, а лишь показали внешность модели.

Новинка получила яркую окраску с контрастными черными элементами декора. Источник: General Motors

Новинка получила яркую окраску с контрастными черными элементами декора. В частности, решетка радиатора, молдинги, боковые "юбки" и ажурные колесные диски окрашены в черный глянец. Также в переднем бампере появились черные вставки. На передних дверях и двери багажного отделения красуются фирменные эмблемы V. Светодиодные фары головного света затонировали, а в задний бампер имплантировали диффузор с квартетом прямоугольных патрубков выхлопной системы.

На передних дверях и двери багажного отделения красуются фирменные эмблемы V. Источник: General Motors

Cadillac Escalade V получит в свое распоряжение новый компрессорный мотор 6.2 V8 семейства LT4. Его аналог можно обнаружить под капотом спорткаров Chevrolet Camaro ZL1 (659 л.с.) и Cadillac CT5-V Blackwing (677 л.с.). Какой будет мощность брутального вездехода компания пообещала рассказать весной, когда состоится официальная презентация модели.

Cadillac Escalade V получит в свое распоряжение новый компрессорный мотор 6.2 V8 семейства LT4. Источник: General Motors

Напомним, что у представленного в начале прошлого года Cadillac Escalade нового поколения под капотом находится атмосферный 6,2-литровый V8, который развивает мощность 426 л.с. Кроме того, впервые за 22-летнюю историю модели покупатели получили возможность заказать рядную 3-литровую "шестерку" Duramax (281 л.с.). Оба мотора работают в паре с 10-ступенчатым "автоматом", созданным в кооперации с Ford.