Почему ломаются зубы и как сохранить красивую улыбку

Увы, но как именно правильно ухаживать за зубами в домашних условиях, знают не все. А от этого зависит не только красота, а также целостность и здоровье зубов. Почему ломаются зубы и как , как ухаживать за зубами на дому, рассказал ведущий врач стоматолог Назарий Михайлюк, сообщает Сегодня.

Почему зубы ломаются, даже если не было травмы?

Неожиданная ситуация – неудачный укус или травма и зуб ломается! Случай безусловно неприятный, но не роковой, уверяют стоматологи. Причины этого явления могут быть разными: падение, удар; твердый кусочек пищи; результат кариеса; старая трещина; поврежденная пломба; вредные привычки; дефицит кальция; хроническое заболевание; различные аномалии прикуса; гормональный дисбаланс.

Чаще всего причиной потери передних зубов становятся механические травмы, а в случае с жевательными, боковыми зубами – патологические процессы, например, кариес и пломба, которая восстанавливает более 50% поверхности зуба.

Но если еще несколько лет назад не было альтернативных способов устранить дефект, кроме удаления и последующей установки мостовых протезов, то в современной стоматологии существует ряд методов восстановления целостного вида зуба.

Если у вас сломался зуб, обязательно обратитесь к врачу.

"Грамотный специалист оценит степень повреждения и порекомендует вам лучший способ решения этой проблемы, говорит Назарий Михайлюк . От того, как скоро после травмы пациент обратится к стоматологу, во многом зависит метод восстановления. Поэтому не медлите с визитом даже если поврежденный зуб не вызывает дискомфорта".

Нужно ли восстанавливать сломанный зуб?

Через травмированную поверхность тканей зуба, в которой находятся нервные окончания и сосуды – может проникнуть инфекция, и дать толчок к развитию серьезного воспалительного процесса.

Способ восстановления в значительной степени зависит от масштаба повреждения и расположения зуба. Уже на приеме у специалиста вы будете решать, как поступить дальше. Совместно с врачом вы сможете определиться, какие именно методы восстановления предпочесть. Для этого врач проведет подробный осмотр полости рта, с помощью микроскопа оценит степень травмы зуба и предложит оптимальный вариант.

Заботьтесь о здоровье зубов сами и доверяйте его профессионалам.