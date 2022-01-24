Посольство Эстонии не планирует эвакуацию из Киева
Посольство Эстонии не планирует проведение эвакуации из-за устрашения военным вторжением со стороны Российской Федерации, рассказал посол страны в Киеве Каймо Кууск, сообщает Деловая столица.
Политик подчеркнул, что в столице спокойно и нет никакой паники из-за возможной атаки России.
"Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонский язык. Обычный выходной день", — отметил посол.
Однако Кууск добавил, что последние новости все же влияют на людей, но нельзя позволять себя запугивать, – "это и есть цель Москвы".
"Если у тебя у границы больше 100 000 солдат, то ты должен быть готов к активным военным действиям, именно к активным, потому что война идет уже восемь лет… Мы были одни из первых, кто помог.
У нас нет огромных масштабов, но мы не оставили просящих помощи в одиночестве, это самое важное", – добавил дипломат и заверил, что Украина готова себя защитить.
Кууск отметил, что в американском посольстве в Киеве более 1000 работников,
"и в какой-то момент они были более осторожны, чем другие".
"Мне очень нравится импровизировать, но я не думаю, что это нужно делать с самого начала", – подытожил дипломат.
Напомним, Государственный департамент США приказал семьям американских послов обязательно покинуть Украину. Самим дипломатам дали разрешение оставить Киев по своему усмотрению.