Почему запуск "Северного потока-2" увеличит цены на газ в Европе

В случае запуска скандального "Северного потока-2" стоимость газа в Германии, а следовательно, и в Европе может вырасти. Как заявили в "ОГТСУ", монополист "Газпром" будет контролировать все доступы, и тогда цены поднимутся. При этом, после запуска трубопровода украинская ГТС более не будет использоваться в плане транзита из РФ, сообщает Обозреватель.

Как заявил гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, главная ошибка ФРГ заключается в том, что власти принимают газопроводную систему Украины как нечто само собой разумеющееся. Об этом он рассказал в интервью Die Welt.

Макогон отмечает, Германии нужно понять, что дополнительные объемы газа через "Северный поток-2" поставляться не будут. "Труба" создана с целью обхода украинской ГТС.

Спонсоры сомневаются, что запуск изменит стоимость

В немецком концерне Uniper (финансовый спонсор проекта) ранее заявили, что сомневаются, что "Северный поток-2" поможет кардинально изменить ситуацию на рынке газа.

"Если он начнет функционировать, то это даст дополнительное предложение и направит рынок в нужном направлении. Но я думаю, что все еще сомнительно, сможет ли это полностью поменять картину", – цитирует финансового директора немецкого концерна Тиину Туомелу "ТАСС".

Она также добавила, что ситуация будет зависеть и от того, какая будет зима, какие в целом будут спрос и предложение. По словам Туомелы, газовый портфель немецкой компании "не связан напрямую с активностью газопровода "Северный поток-2",

Украинские специалисты также говорят, что цена на газ в Европе не изменится даже после запуска "Северного потока-2". Россия под руководством Владимира Путина фактически шантажирует Европу, ограничивая поставки, чтобы запустить свой газопровод, но и после этого не станет идти на уступки.