Под Радой начался протест против карантинных ограничений

В Киеве под Верховной Радой началась акция протеста против карантинных ограничений и принудительной вакцинации, сообщает﻿ "Политика страны".

Изначально противники принудительной вакцинации и карантинных ограничений планировали выйти против законопроекта 4142, который предусматривает принудительную вакцинацию взрослого населения и детей, отстранение от работы в случаи отказа от вакцинации. Однако данный законопроект не внесли в повестку.

Но внесён законопроект 6508, о внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию вопроса введения карантина. Данный законопроект также возмутил протестующих.

По их словам, этим законопроектом фактически Кабинету министров Украины предоставляется право ограничивать конституционные права и свободы граждан, в части установления карантина на срок, не превышающий двух месяцев.