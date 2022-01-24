ПСЖ с дебютным голом Рамоса уничтожил Реймс в чемпионате Франции

В воскресенье, 23 января, в рамках 22 тура Лиги 1 ПСЖ принимал Реймс. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:0, сообщает 24 Канал.

Второй гол парижан в этом поединке на свой счет записал центральный защитник Серхио Рамос – на 62-й минуте встречи испанец подстерег отскок после углового и затолкал мяч в ворота.

Этот забитый мяч стал для 35-летнего центрбэка первым в футболке ПСЖ.

Рамос долго восстанавливался от травмы и только в ноябре провел первую игру за парижский клуб, на данный момент у Серхио 5 матчей за команду Мауриси Почеттино.