Итоги года "Большого строительства": кто получил больше всего подрядов

Компания "Автомагистраль-Юг" получила наибольшее финансирование из государственного бюджета на ремонт и строительство дорог в рамках программы "Большое строительство" в 2021 году, свидетельствуют данные системы "Spending", сообщает Экономическая правда.

В целом "Автомагистраль-Юг" получила подряды на 23,3 млрд грн.

Общие расходы Укравтодора в 2021 году составили 156 млрд, или 11% всего государственного бюджета Украины. Такой доли госбюджета Украина раньше не инвестировала ни в одну из отраслей экономики.

Второе место заняла компания "Автострада" с 12,2 млрд грн. Также у нее самый большой прирост подрядов – 114%, или 6,53 млрд грн.

На третьем месте "Онур конструкцион" с подрядами в 11 млрд грн. Прирост портфеля составил 63%.