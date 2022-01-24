Итоги года "Большого строительства": кто получил больше всего подрядов
Компания "Автомагистраль-Юг" получила наибольшее финансирование из государственного бюджета на ремонт и строительство дорог в рамках программы "Большое строительство" в 2021 году, свидетельствуют данные системы "Spending", сообщает Экономическая правда.
В целом "Автомагистраль-Юг" получила подряды на 23,3 млрд грн.
Общие расходы Укравтодора в 2021 году составили 156 млрд, или 11% всего государственного бюджета Украины. Такой доли госбюджета Украина раньше не инвестировала ни в одну из отраслей экономики.
Второе место заняла компания "Автострада" с 12,2 млрд грн. Также у нее самый большой прирост подрядов – 114%, или 6,53 млрд грн.
На третьем месте "Онур конструкцион" с подрядами в 11 млрд грн. Прирост портфеля составил 63%.