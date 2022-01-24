monobank запустил приложение для торговли акциями

monobank начал отправлять приглашения для своего приложения по торговли акциями mono invest, сообщает Новое время.

Украинский необанк monobank объявил о запуске приложения для торговли акциями — mono invest. Такое объявление в своем телеграм сделал сооснователь проекта Олег Гороховский.

"Есть контакт! Отправляем приглашения в порядке очереди на предзаказе" , — написал Гороховский.

Инфографика: Скриншот \ Олег Гороховский via Telegram

Приложение mono invest доступно для скачивания в App Store и Google Play. Однако, авторизоваться в приложении и получить возможность им пользоваться могут только те клиенты monobank, которые ранее отправляли соответствующую заявку.