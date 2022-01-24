Шольц призвал к "осторожности" в вопросе возможных санкций против РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа и США должны тщательно обдумать вопрос о введении санкций против России за агрессию против Украины, поскольку они могут иметь последствия для Запада, сообщает Страна.UA.

Об этом Шольц заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung.

По мнению Шольца, возможная остановка газопровода "Северный поток-2" в рамках антироссийских санкций может усугубить кризис с поставками газа в Европу, который привел к резкому росту цен на энергоносители.