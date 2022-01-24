Nokian подготовила к теплому сезону новые шины Outpost AT

Весной в Украине появятся новые шины Nokian Tyres Outpost AT. Они предназначены для внедорожников, кроссоверов и легких грузовиков гарантируют безопасную и выносливую езду на любой дороге, а также на бездорожье, сообщает Обозреватель.

Новые шины Outpost AT имеет агрессивную структуру протектора, что позволяет внедорожникам, кроссоверам и пикапам с легкостью преодолевать трудности бездорожья благодаря технологии Aramid Shield – устойчивым к проколам арамидным волокнам.

Арамидные волокна в составе резиновой смеси надежно защищают шины от проколов и боковых порезов. Источник: Nokian Tyres

"Шины Outpost AT являются новейшим примером нашей преданности своему делу. Они представляют наше высокотехнологичное предложение водителям внедорожников и легких грузовиков. Мы не один год разрабатывали и тестировали эту шину, внедряя новые характеристики, которые сделали ее надежным и универсальным вариантом как для дорог, так и для бездорожья", – говорит Олли Сеппяля, глава отдела исследований и разработок компании Nokian Tyres.

Универсальный 3D-рисунок протектора на шинах Nokian Tyres Outpost AT позволяет уверенно чувствовать себя как на болоте, так и песке, снеге и сухом асфальте. Сложный и продуманный дизайн плечевой зоны Summit Sidewalls шины создает условия для надежного бокового сцепления на мягких поверхностях и придает агрессивности шине.

Шины Nokian Tyres Outpost AT будет доступны в 45 типоразмерах от 15 до 22 дюймов. Источник: Nokian Tyres

Выталкиватели камней Gravel Guards позволяют шине комфортно и уверенно передвигаться по каменистым дорогам с путями. X-образные канавки Canyon Cuts в местах пересечения грунтозацепов в плечевой части шины и рисунка протектора обеспечивают лучшее сцепление на непредсказуемых поверхностях.

Шины Nokian Tyres Outpost AT будет доступны в 45 типоразмерах от 15 до 22 дюймов.