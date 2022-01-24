ОП отреагировал на начало эвакуации части персонала посольства США

В Офисе президента предположили, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызваны не столько ростом угрозы вторжения России, сколько логикой внутриполитической ситуации в США, сообщает Лига.net.

Советник главы ОП Михаил Подоляк высказал мнение, что если бы Госдепартамент США не сделал этого, то столкнулся бы с критикой внутри страны.

Подоляк отмечает, что если США постоянно говорят о рисках ухудшения ситуации с безопасностью, было бы странно не проявить заботу о членах семей служащих посольства.

При этом он считает, что "не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы". Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, "уровень взаимодействия и эффективности останется прежним".

Он также считает вероятным, что решение об эвакуации может быть пересмотрено уже в феврале.