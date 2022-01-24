Барселона на последних минутах вымучила победу в матче против Алавеса

Каталонская Барселона в четвертом матче чемпионата Испании сумели забить только один гол. Одного гола оказалось достаточно, чтобы обыграть Алавес в 22 туре Ла Лиги, сообщает 24 Канал.

В первом тайме команды издали не зрелищную игру и создали только один острый момент. Перед перерывом Понс пробил из пределов штрафной в створ ворот каталонцев, однако тер Штеген забрал мяч в руки.

Алавес был острее и во втором тайме, но упустил свои случаи. В то же время Барселона реализовала одиночный шанс. Альба в штрафной нашел Торреса, отдавшего пас на Фрэнки де Йонга.

Нидерландец, которого Барселона будто бы хочет продать, закончил комбинацию результативным ударом.

Благодаря победе Барселона набрала 35 очков и вплотную приблизилась к четвертому месту, которое занимает Атлетико. Алавес – предпоследняя команда Испании.