Польша не планирует направлять военных в Украину

Варшава не планирует направлять солдат Войска польского в Украину, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью, опубликованном в понедельник в польской "Газете правной", сообщает Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день тема поддержки Украины войском польским не стоит. Мы оказываем помощь в политическом измерении - двустороннюю, в рамках НАТО и ЕС" , - отметил он.

"Пока украинцы не ожидают дополнительного появления солдат из других стран, переговоры на тему поставок оружия продолжаются" , - сказал он.

Солох напомнил, что "вопрос поддержки был предметом двухдневных консультаций президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского".

Комментируя ситуацию о присутствии польских солдат в Украине в данный момент, Солох сказал, что "это зависит от проводимых сейчас там учений".