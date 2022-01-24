Польша не планирует направлять военных в Украину
Варшава не планирует направлять солдат Войска польского в Украину, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью, опубликованном в понедельник в польской "Газете правной", сообщает Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний день тема поддержки Украины войском польским не стоит. Мы оказываем помощь в политическом измерении - двустороннюю, в рамках НАТО и ЕС", - отметил он.
"Пока украинцы не ожидают дополнительного появления солдат из других стран, переговоры на тему поставок оружия продолжаются", - сказал он.
Солох напомнил, что "вопрос поддержки был предметом двухдневных консультаций президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского".
Комментируя ситуацию о присутствии польских солдат в Украине в данный момент, Солох сказал, что "это зависит от проводимых сейчас там учений".
"Военное сотрудничество Польши и Украины прежде всего охватывает миссии по тренировкам, в них мы содействуем, например, с США и Канадой. Мы отрабатываем оперативную совместимость украинской армии с вооруженными силами стран-союзниц (по НАТО - ред.)", - добавил глава Бюро национальной безопасности Польши.