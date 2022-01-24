В Австрии задумались над эвакуацией персонала из посольства в Киеве
Австрия также рассматривает возможность эвакуировать персонал посольства из Киева, но пока решение не принято. Об этом заявил глава министерства иностранных дел страны Александер Шалленберг, сообщают "Вести".
"У нас, разумеется, есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве, но в настоящий момент мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас нам надо наблюдать за ситуацией там всеми силами", – сказал Шалленберг.
Однако, по его словам, если
"ситуация с угрозой или безопасностью изменится", Австрия пойдет на
"этот шаг".
Кроме того, Шалленберг добавил, что в стране
"ежедневно наблюдают" за ситуацией в Украине.