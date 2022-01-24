В Австрии задумались над эвакуацией персонала из посольства в Киеве

Австрия также рассматривает возможность эвакуировать персонал посольства из Киева, но пока решение не принято. Об этом заявил глава министерства иностранных дел страны Александер Шалленберг, сообщают "Вести"﻿.

"У нас, разумеется, есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве, но в настоящий момент мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас нам надо наблюдать за ситуацией там всеми силами", – сказал Шалленберг.

Однако, по его словам, если "ситуация с угрозой или безопасностью изменится" , Австрия пойдет на "этот шаг" .