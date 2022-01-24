Появились первые изображения логотипа "Евровидения-2022"

Организационный комитет конкурса "Евровидение" опубликовал логотип и слоган мероприятия. В этом году песенный конкурс будет проходить в Италии - г.Турин, сообщает Sostav.ua.

Визуальная идентичность и презентация мероприятия городом — организатором шоу является очень важным аспектом. Кроме того на логотипе изображено имя спонсора мероприятия, которым второй год подряд будет Moroccanoil. Слоганом конкурса стал: «The Sound of Beauty» («Звук красоты»).

Рекламные баннеры, изображающие новый логотип «Евровидения» уже прикреплены к уличным фонарям площади на Кастелло в Турине, и в других местах города. После этого обновился официальный сайт мероприятия и связанные с ним социальные профили.

Публикация в Instagram набрала уже более 45 тыс. лайков. Однако под постом с фото некоторые поклонники признались, что ожидали большего от дизайна логотипа.