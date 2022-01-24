В украинских хранилищах стремительно уменьшаются запасы газа

За семь дней запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились на 4,6%, или на 562 млн куб. м, сообщает УНИАН.

По данным государственной компании "Оператор ГТС Украины", по состоянию на 22 января запасы природного газа составляли 12,04 млрд кубометров при максимальной емкости 31 млрд куб. м.

Отбор газа из хранилищ остался на уровне прошлой недели 70-80 млн кубометров, но по сравнению с началом января ускорился.

При этом закачки газа не происходит.

На сегодня украинские газовые хранилища заполнены на 38,8%.

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.