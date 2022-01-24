СБУ предотвратила попытку чеченского "вора в законе" закрепиться в Украине

СБУ обезвредила центр международной преступной группировки, которая хотела «закрепиться» в Украине. Злоумышленников координировал так называемый «вор в законе» из Чеченской Республики РФ и занимались они рэкетом крупных бизнесменов, сообщает СБУ.

В группировку входили в основном иностранцы, включая граждан РФ, уроженцев стран Ближнего Востока, а также этнические украинцы.

"Украинская спецслужба задокументировала злоумышленников на вымогательстве от частного предпринимателя 1 млн долларов США. Эти средства – якобы часть несуществующего долга, который рэкетиры требовали отдавать отдельными траншами" , - отметила пресс-служба.

В случае неуплаты – угрожали физической расправой над ним и членами его семьи.

Один из злоумышленников был задержан с поличным во время подконтрольной передачи первого транша в 70 тыс. долларов США.

По данному факту начато уголовное производство.