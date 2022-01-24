В Харьковском СБУ заявили, что потенциального захватчика ждут "сюрпризы"

Харьковские силовики и правоохранители готовы к любым чрезвычайным ситуациям, заявил начальник Управления СБУ в области, начальник областного антитеррористического центра (АТЦ) Роман Дудин, сообщает Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день Харьковский регион, харьковский силовой и правоохранительный блок, как никогда за последние 8 лет, готов к возникновение любых чрезвычайных ситуаций. Только за последний год всеми подразделениями, которые входят в состав АТЦ, было проведено больше 134 учения. То есть фактически каждые 2-3 дня проходили учения, где проходило боевое слаживание между всеми силовыми структурами, между правоохранительным блоком, где отрабатывались разные сценарии" , - сказал Дудин на аппаратном совещании в облгосадминистрации в понедельник.

По его словам, в ходе учений было отработано более 10 сценариев возможного развития событий.

Он обвинил "отдельные политические партии" в разжигании истерии относительно потенциальной военной угрозы.

"Отдельными политическими партиями, организациями и движениями именно на территории Харьковского региона разжигается истерия относительно возможной потенциальной военной угрозы. На сегодняшний день оснований для этого именно в Харьковском регионе нет. Потому что если бы на сегодняшний день люди с оружием вышли на улицу, то это для кое-кого было бы очень "веселым сюрпризом, - количество людей, которые уже подготовлены, группы" , - сказал Дудин.

По его словам, возможные варианты действий обсуждались и согласованы с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Что касается военного компонента. На выходных я встречался с генералом Залужным. С ним полностью согласованы все действия, все возможные сценарии, все возможные потенциальные опасности. Они все учитываются. На территории Харьковского региона, как и на территории всей Украины в целом есть очень много "сюрпризов", которые могут ожидать потенциального захватчика" , - сказал Дудин.

Вместе с тем он подчеркнул, что не может подробнее рассказать об этих "сюрпризах" и других аспектах подготовки публично.

"Мы держим это как козырь в рукаве и не можем рассказать об этом публично, потому что после такого рассказа это потеряет свою актуальность" , - сказал Дудин.

По его мнению, если определить уровень готовности в 2014 году на 1, то сейчас ее можно оценить на 10 баллов.