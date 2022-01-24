Швеция не будет поставлять оружие Украине

Швеция не намерена экспортировать оружие на Украину. Об этом в понедельник заявила глава МИД Швеции Анн Линде перед началом планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, сообщает ТАСС.

"У нас очень строгие правила по экспорту оружия, это неактуально с нашей стороны. Но мы поддерживаем Украину по многим позициям: это и участие в обучении в секторе безопасности и обороны, но, прежде всего, путем большой помощи в области реформ, которую мы считаем важнейшей. Мы также готовы участвовать в сотрудничестве по вопросам кибербезопасности, которую обещал ЕС, если Украина захочет. Но, прежде всего, это сильная политическая помощь" , – пояснила она и добавила, что Швеция не экспортирует оружие в страны, находящиеся в состоянии конфликта.

Швеция не намерена в настоящий момент эвакуировать свой персонал из посольства на Украине, отметила министр.

"У нас есть планирование на случай чрезвычайной ситуации для посольства в Киеве – так же, как и для других дипмиссий, но сейчас это не требуется" , – сказала Линде.

На вопрос, что потребуется, чтобы ввести новые санкции против РФ, глава шведского МИД сказала:

"Важный сигнал заключается в том, что для введения санкций [против России] не потребуется полномасштабное вторжение, достаточно какого-то нападения".

Министр в очередной раз также подтвердила, что Швеция и Финляндия не намерены в данный момент подавать заявку на членство в НАТО.